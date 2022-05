Club Brugge swingt niet, maar blijft ongeslagen in play-offs: "Met deze mentaliteit zijn we moeilijk te kloppen"

Van euforie was na afloop geen sprake van Alfred Schreuder, die halsstarrig de lippen op elkaar hield als Ajax ter sprake kwam. De Nederlander gaf grif toe dat zijn ploeg in balbezit meer moet kunnen doen, maar tegelijkertijd komt de derde titel op rij wel erg dichtbij.

"In balbezit hadden we het moeilijk in de eerste helft, ik vond ons iets te onrustig aan de bal. Union was voor de pauze de betere ploeg. Na rust kregen we de betere mogelijkheden. Na de 1-0 vergaten we door te drukken de wedstrijd af te maken. Na de penaltyfase gingen we te diep achteruit leunen, terwijl Union alles op alles ging spelen", aldus Schreuder.

Simon Mignolet werd verkozen tot man van de match. Ook Schreuder kon alleen maar bewonderend toekijken naar zijn sluitstuk. "Simon was geweldig, maar ook Hans Vanaken stond na rust op. Eder Balanta was ook erg sterk. Onze twee zessen zijn absolute vechters. Dat soort jongens heb je nodig in deze topwedstrijden. We moeten rustig blijven, want het kan altijd beter. Zo zie je toch dat er heel veel druk is tijdens de play-offs. Wij hangen niet af van één uitblinker, ook vandaag zag ik vooral een sterk team."

Club Brugge kan de titel ruiken, maar Schreuder rekent zich nog niet rijk. "We zijn er nog lang niet, maar dit was een goeie stap. Met deze mentaliteit zijn we moeilijk te kloppen. Als je vier keer tegen dit sterke Union speelt zonder doelpunt te slikken, dan doe je toch iets goed", besloot Alfred Schreuder.