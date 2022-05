Terwijl iedereen op de banken staat voor moedig Union: "Terecht afgestraft voor hun vele kleine overtredingen"

Club Brugge gaat zijn derde titel op rij pakken, daar is iedereen nu wel zo goed als uit. Dat het zo lang een strijd is geworden, is te danken aan Union. De promovendus charmeerde een gans seizoen lang de voetballiefhebber. In het Nieuwsblad levert analist René Vandereycken toch ook wat kritiek.

"Het is een bewuste strategie van Union: de tegenaanval eruithalen door vele kleine overtredingen te maken. Vaak laten scheidsrechters dat onbestraft, maar Lambrechts pikte daar sneller op in. Uiteindelijk werd Union afgestraft voor die vele overtredingen door die terechte tweede gele kaart van Machida", aldus Vandereycken. "Na die rode kaart lag het initiatief duidelijk bij Club Brugge en ik had de indruk dat het publiek zijn rol speelde. Maar zelfs met tien man bleef Union prikken, een stevige verdienste. Typisch Union, ze moeten niet de betere ploeg zijn om gevaarlijk te zijn. Ik vond de zege van Club verdiend, maar gezien het wedstrijdverloop te moeizaam", besluit de voormalige bondscoach.