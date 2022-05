Ex-bondscoach enorm kritisch op Schreuder: "Dat raakt kant noch wal en tast zijn geloofwaardigheid aan"

Gewezen bondscoach René Vandereycken heeft al eens een scherpe mening over het Belgisch voetbal. Het is deze week niet anders.

Zo had Vandereycken wel wat te zeggen over de communicatie van coach Alfred Schreuder van Club Brugge over Charles De Ketelaere. "Hij wilde niet toegeven dat de zet om De Ketelaere links te zetten op Union niet uitpakte, maar zette hem nu wel centraal voorin en Sobol op links."

Geloofwaardigheid

"Daaruit blijkt dat hij zag dat het niet werkte en toch wilde hij dat voor de camera's opnieuw niet toegeven. Daarmee tast je de eigen geloofwaardigheid aan", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Dat ontgoochelde me enorm. De kronkels waarmee hij het probeerde uit te leggen, raakten kant noch wal. Het was makkelijk te doorprikken."