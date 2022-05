Opvallende uitspraak Verhaeghe gecontesteerd: "Er is maar één ploeg die deze winter voor tien miljoen heeft ingekocht: Club Brugge"

Bart Verhaeghe kwam na de titel van Club Brugge met een ferme uitspraak richting Union. Rest de vraag of daar wel iets van klopt.

"Het was niet Union tegen Club Brugge in de titelstrijd, maar Club Brugge tegen Brighton", aldus Bart Verhaeghe in een reactie na de titelwinst.

Brighton & Hove Albion heeft wel degelijk veel meer middelen dan blauw-zwart, maar enige nuance is duidelijk nodig.

Verkeerde visie

"Ik vind het een verkeerde visie", aldus Peter Vandenbempt in Sportweekend. "Ze hebben die middelen niet gebruikt om Union te versterken."

"Er is maar één ploeg die in de winter de zomermercato heeft gecorrigeerd met aanwinsten voor zo'n tien miljoen euro. Enkel Club Brugge heeft vier aanwinsten binnengehaald. Union is zeer authentiek gebleven. Op een dag als deze zou hij vooral blij moeten zijn met de titel van zijn club."