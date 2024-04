Kan Union nog uit deze mentale crisis geraken? En hoe dan?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG neemt het donderdagavond op tegen Antwerp. Een zeer belangrijke wedstrijd voor de Brusselaars die nu al 0 op 12 pakten in de play-offs.

Union leed in de Champions' Play-offs al vier nederlagen in evenveel wedstrijden. Dat heeft er stevig ingehakt bij spelers. Sportpsycholoog Kris Perguy vertelde bij Sporza hoe de club terug uit de put kan geraken.

"De focus moet steeds liggen op: controleer het controleerbare. Het is belangrijk om je enkel met die zaken bezig te houden en je niet te verliezen in andere dingen die energie vreten", begint hij.

En over welke zaken gaat het dan precies? "De communicatie en afspraken op het veld, de ondersteuning van ploeggenoten of zelfs de communicatie naar de media toe in de komende dagen."

Tegen Club Brugge speelde Union een goede wedstrijd. Maar na een domme tegengoal verliep het weer niet zoals gepland. Wat moet de club doen als het nu weer misloopt tijdens de match?

"Dan moet je werken met "Wat als?"-plannen. Dat zijn allerhande scenario's die voor structuur, stabiliteit en vooral zekerheid moeten zorgen in de hoofden van de spelers. Idealiter bespreek je ze per linie en met de leidersfiguren", besluit Perguy. "Dan moeten de leiders weten wat er van hen verwacht wordt. Zij moeten extra coachen, motiveren en dat ook uitstralen met hun lichaamstaal."