Union SG-coach Sébastien Pocognoli merkt toch nog belangrijk minpunt op na 4-1 zege tegen Dender

Na de overwinning 4-1 overwinning van Union tegen Dender, prijst Pocognoli het professionalisme van zijn team, terwijl Rasmussen geniet van zijn sleutelrol.

Zaterdagavond behaalde Union Saint-Gilloise opnieuw een overtuigende overwinning door een 4-1 zege te boeken tegen Dender thuis. De Brusselaars lieten opnieuw hun collectieve kracht zien.

Sebastian Pocognoli, coach van Union, was tevreden over zijn team. "Met deze overwinning hebben we blijk gegeven van professionaliteit. Nadat we gescoord hadden, hebben we de wedstrijd goed onder controle gehouden", verklaarde hij volgens Sporza. Maar... "Het enige negatieve is dat Moris zijn clean sheet niet gehaald heeft."

Aan de kant van de spelers deelde Mathias Rasmussen zijn analyse van de wedstrijd. "ammer genoeg krijg ik het doelpunt niet, MacAllister wel. Dus twee assists erbij, wat wel mooi is", legde hij uit.

Rasmussen benadrukte ook het belang van de goede start van de wedstrijd: "Vandaag draaide het om een sterke start. En ook al bleef het wat uit, scoren lukte toch."

Het vertrouwen lijkt aanwezig te zijn binnen het team, zoals de Union-speler nog zei: "Het geloof is nog altijd groot. Ook al misten we onze start, we bleven erin geloven."