Net op tijd in vorm voor de titelstrijd... En hij kan nog bepalend worden: "De ramadan? Geen probleem!"

Union behaalde zaterdagavond een overtuigende 4-1 overwinning tegen Dender, waarbij Anouar Aït El Hadj een sleutelrol speelde. De 22-jarige middenvelder had een doelpunt en een assist in de eerste helft, wat de basis legde voor de drie punten.

El Hadj had de score al kunnen openen, maar miste een opgelegde kans. "Of ik gestresseerd was na die eerste misser? Nee, natuurlijk niet", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Ik heb verder gedaan en alles gegeven om te scoren." Zijn assist op Rasmussen kwam voort uit een moment van improvisatie: "Ik wou eerst schieten, maar zag dat de hoek niet goed was. Daarom legde ik opzij naar Rasmussen."

Zijn doelpunt volgde kort daarna, een moment waarop El Hadj zichtbaar genoot. "Toen de bal naar mij kwam, dacht ik: magnifiek. Het was mijn eerste goal hier in het Dudenpark, dat doet dus enorm veel deugd."

Hoewel El Hadj dit seizoen te maken had met enkele mindere prestaties, is hij vastbesloten om zijn spel te verbeteren. "Ik werk enorm hard aan mijn zwakkere punten, zoals mijn duelkracht," zei hij. "Pocognoli heeft altijd achter mij gestaan en blijft mij pushen om beter te worden."

Met de ramadan die dit weekend begon, staat El Hadj voor de uitdaging om zijn vasten te combineren met het voetbal. "Er zullen geen moeilijkheden zijn", zei hij zelfverzekerd. "Zaterdagavond speelden we pas laat, dus ik kon om 18.30 uur nog eten voor de wedstrijd. Ook de komende wedstrijden zijn ’s avonds, dus dat valt wel mee."

El Hadj hoopt dat zijn prestaties tegen Dender hem een boost geven voor het seizoenseinde, waarin hij meer van zijn potentieel wil laten zien. "Ik voel me steeds beter, en met de bal aan voet voel ik me rustiger", concludeerde de middenvelder.