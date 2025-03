Hens is duidelijk na zware nederlaag op Union: "Dat tekent het karakter van de ploeg"

Dender heeft gisteren een zware 4-1-nederlaag geleden op het veld van Union Saint-Gilloise. Lennard Hens, die in de slotfase inviel, blikte na de wedstrijd terug op de strijdlust van zijn team.

“Elk punt is belangrijk, maar Union is momenteel wel de sterkste ploeg van België”, vertelt Hens na afloop in Het Nieuwsblad. “Het siert ons dat we ook bij 3-0 bleven knokken. Dat tekent het karakter van de ploeg."

Union speelde zoals vanouds aan een hoge intensiteit en toonde zich opnieuw een complete ploeg. Dender kreeg geen strafschop bij een betwistbare fase, terwijl Union er wel een kreeg. Ook een mogelijk handspel bij de tweede tegentreffer bleef onbestraft. Toch wilde Hens niet ingaan op de arbitrage.

“Over de arbitrage wil ik geen uitspraken doen”, vertelt de middenvelder. “Er was de voorbije weken veel te doen rond de arbitrage, maar de refs doen hun job en zijn niet verantwoordelijk voor onze positie in het klassement.”

Toch beseft Hens dat de punten tegen directe concurrenten zoals OHL en Beerschot zwaarder doorwegen dan deze nederlaag tegen Union. De middenvelder roept op om strijdvaardig de laatste twee speeldagen aan te vatten ondanks deze serieuze domper.

Met volgende week een thuiswedstrijd tegen leider KRC Genk en op de laatste speeldag een verplaatsing naar KV Mechelen, weet Dender dat het nog stevig moet vechten willen ze overleven in 1A.