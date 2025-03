Van Der Bruggen legt hét pijnpunt van Cercle Brugge nog maar eens bloot: "Dat is hard, maar..."

Cercle Brugge heeft opnieuw nagelaten om de drie punten te pakken. Tegen Antwerp had het de beste kansen, maar het vergat die alweer af te maken.

Cercle Brugge verzamelde tegen Antwerp in totaal 19 schoten en trapte vier keer tussen de palen, waardoor het een xG had van 1,14. Toch lukte scoren niet voor de Vereniging, waardoor het al voor de elfde keer gelijk speelde dit seizoen.

De teleurstelling was groot bij Cercle Brugge. "Ik ben ontgoocheld, echt heel ontgoocheld", zei Hannes Van Der Bruggen achteraf. "We hebben, naar mijn mening, Antwerp op bepaalde momenten gewoon weggespeeld."

Cercle Brugge kan niet scoren

"Maar daar wringt het schoentje al het hele seizoen. We kunnen niet scoren, dat is om zot van te worden. Als we voor de goal komen, dan lukt het niet. Dat is heel frustrerend en ook de reden waarom we zo laag staan. Want met ons spel is niets mis."

"Wij hebben geen scorend vermogen, dat is hard maar het is gewoon niet aanwezig. Somers is niet de grote doelpuntenmaker, dat weet hij zelf ook. We missen gewoon overtuiging voor doel, dat is een jammere vaststelling."

Cercle Brugge blijft nu hangen onderaan het klassement. "Tegen Standard en Westerlo hadden we al moeten winnen, nu ook tegen Antwerp. We hadden gewoon al heel lang safe moeten zijn. Dat is heel, heel frustrerend."