Antwerp-coach Jonas De Roeck toch tevreden na matig gelijkspel: "Dat geeft ons wel vertrouwen"

Antwerp heeft een puntje meegenomen uit Brugge na een 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge. Trainer Jonas De Roeck was toch tevreden over één iets bij zijn ploeg.

Op bezoek bij Cercle Brugge moest Antwerp het stellen zonder Vincent Janssen, Denis Odoi en Dennis Praet. De ploeg van Jonas De Roeck had het dan ook moeilijk op het veld van Cercle Brugge en kon niet winnen.

"We hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld, te veel onder ons niveau. We wisten dat Cercle Brugge een ploeg is agressief is en sterk is in de tweede bal. Dat deden ze goed, daarin waren wij te passief", zei coach Jonas De Roeck achteraf.

"Voor ons is het ook belangrijk dat we nog eens een clean sheet pakken, dat was al een tijdje geleden. Dat zal ons ook vertrouwen geven." Het was van eind oktober tegen Standard geleden dat Antwerp nog eens de nul kon houden in de Belgische competitie.

Antwerp nog niet zeker van de top zes

"Maar je zag dat we te veel onder ons niveau gespeeld hebben, we hadden het twintig minuten na de rust moeilijk. Met elf tegen tien hadden we op het einde wel nog een paar goeie momenten, maar in het algemeen was het te weinig en moeten we tevreden zijn met deze 0-0."

Antwerp is nog niet zeker van de Champions' Play-offs, maar heeft alles nog in eigen handen. "Nu spelen we nog twee belangrijke matchen tegen Gent en Standard. Hopelijk kunnen we dan ons ticket voor de top zes boeken."