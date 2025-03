Kritiek op Antwerp-trainer Jonas De Roeck: "Waarom is hij daar niet eerlijk over?"

Analist Patrick Goots heeft harde kritiek op Antwerp-trainer Jonas De Roeck na het magere 0-0 gelijkspel van Antwerp tegen Cercle Brugge. Goots had vooral moeite met de communicatie van De Roeck over de blessures binnen de selectie.

"Waarom is hij over die onzekere spelers niet eerlijk in zijn communicatie naar de pers toe?" vraagt Goots zich af. “Je moet jouw ploeg uiteraard niet vrijgeven, maar dit is voor niets nodig. En met de inbreng van de twee onbekende nieuwkomers zorgde hij sowieso al voor genoeg verrassing.”

Antwerp miste tegen Cercle Brugge enkele belangrijke spelers, waaronder Janssen, Odoi en Praet. "Met Bataille, Balikwisha, Odoi, Praet en Janssen miste Antwerp vijf pionnen die de ploeg sterker maken."

"Dat is natuurlijk veel, wetende dat de tweede garnituur niet van hetzelfde niveau is als bij de andere clubs die aan de Champions' Play-offs zullen deelnemen", aldus Goots.

Door het gebrek aan scherpte voorin en de beperkte kansen die Antwerp tegen Cercle Brugge creëerde, maakt Goots zich grote zorgen over de komende play-offs. "Over vier weken beginnen we er al aan, hè. Als je met deze wapens naar Play-off 1 moet, dan vrees ik dat Antwerp dikwijls slaag zal krijgen", zegt Goots.

Goots benadrukt dat het seizoen nu echt op scherp staat voor Antwerp, aangezien de play-offs in aantocht zijn. “Ik kan alleen maar hopen dat de staf iedereen aan het klaarstomen is, met de nacompetitie in het achterhoofd.”