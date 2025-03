Analist gaat helemaal los na prestatie Antwerp: "Van het slechtste van dit seizoen"

Patrick Goots, analist voor GvA, was allesbehalve onder de indruk van Antwerp's 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge. Hij noemde het een van de slechtste wedstrijden van het seizoen.

“Een hele dag met de supportersbus onderweg zijn om dít voorgeschoteld te krijgen – zucht – daar word je niet vrolijk van", aldus Goots, die stelt dat de wedstrijd een dramatische afloop had kunnen kennen.

Volgens Goots is Antwerp sinds de bekeruitschakeling een neerwaartse lijn ingegaan. “De thuismatch tegen KV Kortrijk had makkelijk op een gelijkspel kunnen uitdraaien, en ook het 2-2 gelijkspel tegen OHL leverde geen denderende match op.” De prestaties tegen Cercle Brugge bevestigden voor hem de trend van mindere prestaties. “Wat ik tegen Cercle Brugge heb gezien, was van het slechtste dit seizoen.”

Goots miste vooral de wil om te winnen bij Antwerp. “Deze partij had echt wel een dramatische afloop kunnen kennen, mocht Cercle een beetje bij de pinken zijn geweest,” zei hij. Hij benadrukt ook dat doelman Senne Lammens opnieuw een uitstekende wedstrijd speelde, wat Antwerp in leven hield.

In de tweede helft was het volgens Goots vooral “van geen hout pijlen maken” voor Antwerp. “Elke kans van Cercle was levensgevaarlijk, omdat er onvoldoende werd doorgedekt.” Pas na de rode kaart voor Cercle kwam Antwerp weer enigszins in de wedstrijd, maar aanvallend stelde het volgens Goots weinig voor.

Tot slot merkte Goots op dat Antwerp de afgelopen weken veel lof kreeg voor zijn aanvallend voetbal, maar dat dit de laatste tijd is afgenomen. “Young en Bayo kwamen tegen Cercle niet in het verhaal voor, waardoor Kerk te veel hooi op zijn vork moest nemen.” Het enige positieve van de wedstrijd was volgens Goots dat Antwerp niet verloor.