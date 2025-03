🎥 Riedewald opgelucht met gele kaart na stevige fout, Cercle Brugge begrijpt er niets van

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jaïro Riedewald ontsnapte tegen Cercle Brugge aan een rode kaart na een stevige overtreding op Lawrence Agyekum. De Nederlander was achteraf ook schuldbewust.

Cercle Brugge moest de wedstrijd tegen Antwerp met tien uitspelen na een rode kaart een kwartier voor tijd voor Ravych, maar er had ook aan de overkant een rode kaart kunnen vallen. Riedewald kwam te laat op Agyekum.

De Nederlander wist achteraf dat hij aan een rode kaart ontsnapt was. "Er was zeker contact, en dat contact was ook niet goed", zei Riedewald. "Hij tikte de bal weg en ik kwam daardoor een seconde te laat en raakte zijn enkel."

"Ik ging wel honderd procent voor de bal, het is niet mijn stijl om iemand te blesseren of aan te trappen. Ik heb met dus ook meteen verontschuldigd. Als je de beelden bekijkt, dan ziet het er ook erger uit dan het is. Maar ik ben dat ik mocht blijven staan van de scheidsrechter en de VAR."

Cercle Brugge wilde rood voor Riedewald

Bij Cercle Brugge waren ze daar alleszins niet tevreden over. "Riedewald kwam toch op de enkel van Agyekum terecht en daar wordt dan vijf seconden naar gekeken. Er moet toch eens in de spiegel gekeken worden of daar wel de juiste beslissing wordt genomen", zei Thibo Somers.

Ook coach Ferdinand Feldhofer begreep niet dat Riedewald slechts geel kreeg. "Dat de fout op Agyekum na de rust niet herbekeken wordt door de VAR vind ik bijzonder vreemd. Een rode kaart was volgens mij de enige juiste beslissing."