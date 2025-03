Ex-speler Olivier Deman kritisch voor Cercle-supporters: "Begrijp het niet zo goed"

Antwerp speelde 0-0 gelijk op het veld van Cercle Brugge, maar voor Olivier Deman was de terugkeer naar zijn ex-club vooral speciaal. Al werd hij niet door iedereen warm onthaald.

In augustus 2023 vertrok jeugdproduct Olivier Deman voor zo'n 4 miljoen euro bij Cercle Brugge naar het Duitse Werder Bremen. Sinds januari dit jaar speelt Deman op uitleenbasis bij Antwerp en keerde hij voor het eerst terug naar zijn ex-club.

"Ik had deze match aangekruist en het was leuk om hier nog eens te spelen. Op het einde van de wedstrijd was ik wel wat teleurgesteld door de negatieve reacties van enkele supporters. Dat begreep ik niet zo goed", zei Deman achteraf.

"Ik ga ook niet iedereen over dezelfde kam scheren, ik heb ook leuke reacties gehad. Ik was blij om nog eens terug te komen en enkele oude bekenden nog eens te zien. Dus uiteindelijk wel een beetje een dubbel gevoel."

Antwerp nog niet zeker van de top zes

Dat dubbel gevoel was er ook over de wedstrijd. Antwerp had het niet makkelijk tegen Cercle Brugge en moest uiteindelijk tevreden zijn met een puntje. De kloof met nummer drie Union werd zo weer wat groter en Antwerp is nog niet zeker van de top zes.

"We hadden hier een mooie stap kunnen zetten naar de top zes, maar dat is niet gelukt. We blijven wel alles in eigen handen hebben", besloot Deman nog. Antwerp ontvangt thuis nog Gent en trekt nog naar Standard. Dat zijn de twee rechtstreekse concurrenten van Antwerp voor de top zes.