Antwerp wint probleemloos van mak Cercle Brugge en pakt 12 op 12

Antwerp is onder stoom aan het komen in de competitie. Na een wisselvallig seizoensbegin pakte Antwerp zondagnamiddag tegen Cercle Brugge z'n vierde overwinning op rij. Een mak Cercle werd met 3-0 weggezet in het Bosuilstadion na doelpunten van Kerk, Chery en Ondrejka.

Gelijke start

Wanneer zou de motor van Cercle eens echt aanslaan in de competitie, dat was de vraag die veel voetbalfans zich stelden. De vierde van vorig jaar was immers nog maar een schim van zichzelf en stond voor het treffen met Antwerp op de voorlaatste plaats. Een groot contrast met Antwerp dat bij een overwinning tweede zou staan.

© photonews

Het verschil in de stand was in het begin van de partij niet duidelijk in het Bosuilstadion. Cercle voetbalde goed mee met de thuisploeg maar het was wel Antwerp dat de eerste grote kans kon afdwingen. Na een goede actie van Ondrejka kon Chery van dichtbij uithalen maar hij trapte over.

Antwerp op maakt Cercle af in 5 minuten

Niet veel later was het echter wel raak voor de Great Old. Nadat Lammens een afstandsschot van Van der Bruggen pakte na een corner, ging het snel naar de overkant.

Kerk leek afgetroefd te worden door Erick in de omschakeling maar de Braziliaan had niet gezien dat Kerk in het centrum bleef staan. Wanneer Erick zonder te kijken terugspeelde op doelman Delanghe zat Kerk ertussen en werkte de winger beheerst af via de paal.

Een koude douche voor een degelijk Cercle Brugge en Antwerp twijfelde niet om de wedstrijd helemaal dood te maken. Janssen hield Ravych goed af in het centrum om vervolgens Chery diep te steken. Die faalde niet oog in oog met Delanghe waardoor Antwerp op enkele minuten tijd van 0-0 naar 2-0 klom.

Weinig reactie van Cercle

Cercle was duidelijk van slag en liet de controle aan Antwerp na het tweede doelpunt maar kwam een tiental minuten voor rust wel beter in de partij. Het vizier van Denkey stond echter nog niet goed afgesteld want na enkele halve kansjes had de Togolees nog steeds niet tussen de palen kunnen afwerken.

© photonews

De bezoekers moesten wel komen in de tweede helft maar maakte amper aanspraak op de aansluitingstreffer. Denkey leek een grote kans te hebben maar verslikte zich in zijn dribbel in de 16. Aan de overkant was de aanvalsdrang van Antwerp ook niet al te groot. De thuisploeg controleerde rustig zonder echt op zoek te gaan naar een derde.

Ondrejka maakt het af

Zolang die derde er niet in lag, kon het snel keren maar Antwerp on in doel rekenen op een uitstekende Lammens na een zeldzame kans voor Cercle. Felipe Augusto kon met de rug naar doel uithalen met een volley, Lammens reageerde fluks en duwde de bal uit zijn doel.

© photonews

Zo'n tien minuten voor tijd was het dan toch over en out voor Cercle Brugge. Ondrejka kreg veel ruimte aan de rand van de 16, dat zag Vincent Janssen ook. De Zweed legde de bal klaar voor een geplaatst schot richting verste paal en zette de 3-0 op het scorebord.

Geen vuiltje aan de lucht in Deurne-Noord waar Antwerp nu echt wel door de competitie aan het razen is na eeen 12 op 12. Cercle Brugge blijft ondanks een mooie overwinning in de Conference League toch wat op de dool in de vaderlandse competitie.