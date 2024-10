STVV blijft ongeslagen onder Mazzu na sterke comeback tegen KAA Gent

STVV en KAA Gent sloten speeldag 10 af met een billijk gelijkspel op Stayen. Beide ploegen scoorden één keer, maar dat hadden er gerust meer kunnen en moeten zijn. Niemand schiet echt veel op met het gelijkspel.

STVV was al zes competitiematchen ongeslagen en wilde ook tegen KAA Gent verder gaan op dat elan. De Buffalo's van hun kant wilden dan weer de kloof op leider Gent wat dichten en gedeeld tweede blijven in de stand.

Felice Mazzu had niet al te veel redenen heeft om te wisselen. Hij koos wel voor Ito in de plaats van Yamamoto op het middenveld. Bij KAA Gent drie wissels: Dean nam zijn plekje voorin weer over van Gudjohnsen, Gandelman en Araujo waren ook nieuw in de basis.

Veel kansen, enkel Gandelman scoort

In de eerste helft hadden er aan beide kant doelpunten kunnen vallen, maar enkel Gandelman kon de netten doen trillen. De Buffalo's gingen zo met een krappe voorsprong de rust in, STVV wist wat het moest gaan doen na de koffie.

Zahiroreslam en Bertaccini bleven ook na de pauze bedrijvig en het was uiteindelijk die laatste die voor de gelijkmaker wist te zorgen halfweg de tweede helft. De Kanaries wilden daarna verder gaan op hun elan.

© photonews

Een winning goal zat er echter niet meer in en zo blijven beide ploegen achter met een 1-1 gelijkspel. De ongeslagen reeks onder Felice Mazzu blijft duren voor STVV, maar door de puntendeling blijven ze wel bij de laatste vier staan.

KAA Gent van zijn kant ziet Antwerp twee punten uitlopen en staat nu naast Anderlecht op de derde plaats, op vijf punten van leider KRC Genk. Ook voor hen zal het als een gemiste kans aanvoelen dat ze niet wonnen op Stayen.