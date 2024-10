Waarom miste KAA Gent intensiteit tegen STVV? Ontgoochelde Vrancken ziet één belangrijk detail

KAA Gent kwam op voorsprong op bezoek bij STVV, maar kon de drie punten uiteindelijk niet mee naar huis brengen. Verder dan 1-1 kwamen de Buffalo's niet en zeker in de tweede helft kreunden de Gentenaars. Wouter Vrancken zag het met lede ogen aan.

Terwijl STVV heel veel energie uitstraalde in de tweede helft, was dat bij KAA Gent duidelijk toch wat minder. Wouter Vrancken zag het zelf ook met lede ogen aan en was ootmoedig in de reactie.

Te veel wedstrijden?

"Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons om in ons spel te raken", aldus Vrancken in een eerste reactie bij DAZN. "We kwamen precies niet vooruit." Al had hij ook meteen een verklaring.

"Er zat geen intensiteit in onze acties. Met alle wedstrijden die deze jonge groep al gespeeld heeft en in de wetenschap dat ze dat niet gewoon zijn in het verleden kan je zoiets wel eens verwachten na al dat reizen."

Geen intensiteit

"We hebben mentaliteit willen tonen, maar het was gewoon niet top. We zijn pas opnieuw beginnen voetballen toen ze de gelijkmaker scoorden. Die was wel verdiend, want STVV speelde met veel drive en passie."

"We moeten gewoon slimmer zijn als we voelen dat we wat vermoeid zijn", opperde de oefenmeester van de Buffalo's nog. Gent kan nu even een rustperiode inlassen want er zijn wedstrijden in de Nations League met de Rode Duivels op komst volgend weekend.