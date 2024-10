Match zeventien(!) al voor KAA Gent: "Dat is de les van vandaag"

KAA Gent kwam op voorsprong op bezoek bij STVV, maar kon de drie punten uiteindelijk niet mee naar huis brengen. Verder dan 1-1 kwamen de Buffalo's niet en zeker in de tweede helft kreunden de Gentenaars. Wouter Vrancken sprak over vermoeidheid en daar heeft hij wel een punt.

Terwijl STVV heel veel energie uitstraalde in de tweede helft, was dat bij KAA Gent duidelijk toch wat minder. Wouter Vrancken zag het zelf ook met lede ogen aan en was ootmoedig in de reactie.

Te veel wedstrijden?

"Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons om in ons spel te raken", aldus Vrancken in een eerste reactie bij DAZN. "We kwamen precies niet vooruit."

Op de persconferentie achteraf gaf hij nog meer duiding: "We hebben gewoon geen goede wedstrijd gespeeld. De eerste helft viel nog mee en we kregen wel wat kansen."

Zeventiende match van het seizoen

"Er zat geen energie in ons spel, geen intensiteit in onze acties die je nodig hebt om het goed te doen." KAA Gent zat ondertussen wel al aan zijn zeventiende wedstrijd van het seizoen. De internationals speelden zelfs nog meer wedstrijden.

"We hadden één training voor deze match en verder was het reizen. Het was zeker niet van slechte wil, maar we verloren het overzicht en gaven daardoor omschakelingsmomenten weg. We maakten het onszelf te moeilijk. Openingen vinden en geen counters weggeven, dat was de les van vandaag."