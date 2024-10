STVV-spelers waarschuwen KRC Genk al even voor Limburgse derby

STVV is stilaan op gang gekomen na de trainerswissel. De Truienaars speelden vorig weekend gelijk tegen KAA Gent, onder Felice Mazzu werd er nog niet verloren.

STVV begon enorm moeizaam aan het seizoen onder Christian Lattanzio. De coach werd na het gelijkspel tegen KV Kortrijk op straat gezet, Felice Mazzu nam al snel over.

Er volgende twee overwinningen tegen OH Leuven en Beerschot en nadien twee gelijke spelen tegen Cercle Brugge en KAA Gent. Geen slecht rapport voor Mazzu tijdens zijn eerste weken.

Tijdens de interlandperiode kan hij met zijn groep nog hard werken. De club moet zich voorbereiden op de derby tegen KRC Genk, die voor de fans gewonnen moet worden.

"We zullen klaar zijn om naar Genk te trekken", waarschuwde Ryotaro Ito Genk al even bij Het Belang van Limburg. "Daar is de kwaliteit die we leveren niet zozeer van tel. Wel het resultaat. Alleen dat is dan in alle opzichten belangrijk."

"We hebben twee weken om onze pijlen op Genk te richten. Tot vandaag werd daar nog niet over gesproken, nu verandert dat. Genk wordt voor ons zeer zéér belangrijk. In alle opzichten", heeft ook Adriano Bertaccini nog iets te zeggen over de derby.