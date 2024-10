Het mooie verhaal achter de emotionele terugkeer van Mathias Delorge naar STVV: "Me niet van kleedkamer vergist"

Voor Mathias Delorge was het een emotionele terugkeer naar zijn heimat. De middenvelder van KAA Gent trok op bezoek bij STVV, waar hij jarenlang speelde. En dat deed toch wel iets met hem.

Voor Delorge was het een duel tegen zijn eigen vader Peter Delorge, die teammanager is bij STVV. Hij komt uit de jeugd van STVV en op zes maanden op huurbasis bij Lierse na speelde hij nooit voor een ander team.

Niet vergist van kleedkamer

"Maar ik heb me niet vergist van kleedkamer", kon er achteraf een lachje af bij de centrale middenvelder. De speler kreeg een staande ovatie van de thuisfans na de match en er waren ook een aantal jongelingen die een spandoek voor hem hadden gemaakt.

"Het is een heel speciaal gevoel. Heel fijn dat de supporters van STVV me zo hebben ontvangen. Het blijft iets speciaals om hier terug te komen, want ik heb hier al die jaren zoveel meegemaakt", aldus Delorge bij DAZN.

Moeten blij zijn met punt

"Echt fijn. De kinderen die een spandoek voor me maakten? Dat is superfijn. Dat is iets waar je vroeger als kind van droomt. Dat het nu voorvalt is echt wel mooi."

"Ik heb ervan genoten. Jammer dat we niet konden winnen, maar de vermoeidheid speelde ons wel parten. We mogen blij zijn dat we een punt hebben gepakt."