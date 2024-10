Sensatie in 't Kuipje: Beerschot pakt tweede punt van het seizoen tegen Westerlo, waar 17-jarig toptalent Vuskovic uitblinkt met twee doelpunten

Beerschot heeft vrijdagavond zijn tweede punt van het seizoen gepakt op het veld van KVC Westerlo. De Kielse Ratten kwamen twee keer op voorsprong, maar de 17-jarige Luka Vuskovic wiste die steeds weer uit.

Beerschot nam het vrijdagavond op tegen KVC Westerlo in 't Kuipje. Dirk Kuyt wisselde alweer vijf keer in zijn basis, Shinton stond opnieuw tussen de palen. Simons behield het vertrouwen bij Westerlo.

De wedstrijd begon met heel wat intensiteit langs beide kanten. Westerlo aasde op een vroeger voorsprong en nam de wedstrijd snel in handen. Dat bezorgde de thuisploeg meteen heel wat kansen, maar Beerschot was goed georganiseerd achteraan.

Halverwege de eerste helft was het Beerschot dat, tegen de gang van het spel in, plots op voorsprong kwam. Reyners trapte vanop afstand en knalde het leer zo voorbij Sinan Bolat. Na het doelpunt kregen de Kemphanen het plots wat moeilijker.

© photonews

Toch kwamen er soms nog kansen voor de thuisploeg, dat voor de rust eigenlijk wel een doelpunt had moeten scoren. Na de pauze gingen de Kemphanen meteen vurig op zoek naar de gelijkmaker en de kansen bleven zich opstapelen.

Op het uur was het dan toch prijs. Haspolat schilderde een hoekschop op het hoofd van Vuskovic die het leer vakkundig tegen de touwen kon koppen. Zo hingen de bordjes weer op 1-1 in de Kempen. In de tweede helft nam Westerlo het spel weer helemaal over.

Sanusi kon zo'n tien minuten voor tijd het uitvak opnieuw laten ontploffen door Beerschot weer op voorsprong te trappen. De vreugde was echter van korte duur, want drie minuten later knalde Vuskovic zijn tweede van de avond van dichtbij tegen de netten. Uiteindelijk bleef de eindstand ook 2-2.

Door dit gelijkspel pakt Beerschot zijn tweede punt van het seizoen, maar blijft het wel nog steeds alleen laatste in de stand. Genoeg voor Dirk Kuyt om zijn job als hoofdcoach te behouden? Op maandag bespreekt het bestuur zijn positie. Westerlo klimt zo (even) naar de vierde plaats in het klassement.