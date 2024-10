Jarige Nacho Ferri bezorgt KV Kortrijk gouden driepunter tegen leider Genk

Nacho Ferri heeft zichzelf een mooi verjaardagscadeau geschonken en KV Kortrijk drie heel belangrijke punten doen bijschrijven. Met twee doelpunten wiste hij een vroege achterstand helemaal uit. Kortrijk schuift zo flink op in de stand, Genk kan de concurrentie zondag zien naderen.

KV Kortrijk was vrij degelijk aan het seizoen begonnen, maar zit na een 2 op 15 toch opnieuw in de gevarenzone waarin er punten moeten gepakt worden. Coach Freyr Alexandersson stuurde bij en koos voor het eerst dit seizoen voor een vierkoppige defensie.

KRC Genk heeft na een 21 op 21 eigenlijk heel weinig reden tot wisselen, maar toch stonden er drie nieuwe namen in de basis van Fink. Smets verving de geblesseerde Cuesta centraal achteraan, ook Bonsu Baah en Sattlberger stonden in de basis.

Bonsu Baah meteen met de voorsprong

Diep in de spits kreeg Tolu opnieuw de voorkeur op Oh, die nochtans van goudwaarde was tegen KV Mechelen vorige week. Fink kon de derde coach ooit worden bij de Limburgers die acht matchen op rij won.

Bonsu Baah bedankt voor het vertrouwen van de Duitse oefenmeester en trapte de eerste de beste kans van de wedstrijd meteen gekruld in de verste hoek na heel wat werkkracht voorbij diverse Kortrijkzanen. Genk op rozen.

© photonews

Maar niet voor lang, want een kwartier later was het al 2-1 voor KV Kortrijk. Met dank aan de jarige Nacho Ferri. De Spanjaard mocht twintig kaarsjes uitblazen en vierde dat met twee snelle doelpunten.

Eerst profiteerde hij van goed werk van Kaneko op de rechterflank en een half mistastende doelman Van Crombrugge, daarna kopte hij een voorzet van Ambrose in het dak van het doel.

Nacho Ferri blaast de kaarsjes uit

Vlak voor rust opnieuw opschudding, toen de ref een strafschop zag na een fout op Bonsu Baah van Ferri. Niets aan de hand oordeelde de VAR, die Bourdeaud'hui naar het scherm riep. Geen elfmeter was het oordeel.

De tweede helft dan maar, waarin Genk de match meer naar zich toetrok. Gunnarsson redde op pogingen van Heynen en Tolu Arokodare. Die laatste trapte ook een dot van een kans naast, aan de overkant had Ambrose de 3-1 aan Kaneko kunnen aanbieden.

Gescoord werd er echter niet meer. Genk verspeelt daardoor drie dure punten, waardoor het Antwerp, Gent en de rest wat dichter kan zien naderen in de stand. Kortrijk springt van vijftien naar twaalf en doet zo een prima zaak in de stand.