Genk-supporters zullen de gevolgen dragen, politie is duidelijk: "Niet tolereerbaar, onsportief en gevaarlijk gedrag"

KRC Genk verloor zaterdag op KV Kortrijk met 1-2. Toen de bezoekers net op dreef kwamen in de tweede helft, moest de wedstrijd even worden stilgelegd omdat Genk-fans pyrotechnisch materiaal afstaken. De politie heeft nu een onderzoek geopend.

Op het veld liep het niet al te best voor KRC Genk tegen Kortrijk, maar ook naast het veld verliep niet alles even vlot. In de tweede helft besloten enkele Genk-fans pyrotechnisch materiaal af te steken.

Daardoor moest de wedstrijd even stilgelegd worden. Maar dit zal ook een staartje krijgen. De politiezones van Kortrijk (VLAS) en Genk (CARMA) hebben een onderzoek geopend.

'Na afloop van de door KRC Genk met 2-1 verloren voetbalwedstrijd op het veld van KV Kortrijk zaterdagavond, wordt door beide politiezones een onderzoek opgestart naar een deel van de bezoekende supporters die zich bezondigden aan niet tolereerbaar, onsportief en gevaarlijk gedrag', klinkt het bij de Kortrijkse politie.

'Halfweg de tweede wedstrijdhelft zetten een 20-tal supporters van KRC Genk plots bivakmutsen op, daarna begonnen zij met het afsteken van pyrotechnisch materiaal. De overgrote meerderheid van de supporters, zowel van KVK als van KRC Genk, zag deze feiten met lede ogen aan.'

'Beide betrokken politiezones, VLAS en CARMA, die dergelijk gedrag ten stelligste afkeuren, zaten na de wedstrijd meteen samen om de noodzakelijke gevolgen hieraan te geven. Er wordt een onderzoek opgestart, en mede op basis van camerabeelden zullen de nodige PV's opgesteld worden tegen deze supporters.'