📷 🎥 "Wij willen pyro zien": fans Kortrijk dagen uit, Genk-supporters voegen daad bij het woord

Even oponthoud in de tweede helft van KV Kortrijk - KRC Genk. De bezoekers kwamen met een stevige pyro-actie. Ondanks herhaaldelijke pogingen van de stadionspeaker om dat tegen te houden. De thuisfans genoten mee.

KV Kortrijk stond bij de rust tegen KRC Genk al 2-1 voor, na de rust waren het vooral de supporters die voor de sfeer zorgden en de nodige extra indruk nalieten. Die van Kortrijk hadden er vocaal heel veel zin in.

Met "Wij zijn geen boeren, wij zakken niet" en "Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Iedereen kan voetballen, behalve Essevee" waren er een aantal klassiekers waarmee grote concurrent Zulte Waregem werd uitgelachen.

Pyro-actie steelt de show

Maar de fans van Kortrijk hadden ook een boodschap voor die van Genk. "Wij willen pyro zien" zongen ze in het begin van de tweede helft tussen alle andere boodschappen door. Waarop de stadionspeaker tussenkwam en zei dat het gebruik van pyrotechnisch materiaal verboden is.

Die van Genk waren echter al in volle voorbereiding en kwamen alsnog met het Bengaals vuur naar buiten. Verboden, maar in se wel mooi uitgevoerd - tot spijt van de stadionspeaker die andermaal moest tussenkomen.

De wedstrijd moest door de rookontwikkeling enkele minuten worden stilgelegd, maar kon daarna worden hervat. Verder waren er geen schermutselingen meer. Kortrijk hield zijn 2-1 voorsprong wel vast.