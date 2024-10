Nacho Ferri schenkt zichzelf dubbel verjaardagscadeau en blaast de kaarsjes uit met de fans: "Een feestje?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk boekte tegen leider KRC Genk een heel mooie overwinning. Met dank aan Nacho Ferri, die twee keer scoorde binnen drie minuten voor De Kerels. En dat uitgerekend op zijn twintigste verjaardag. Mooier maak je een verjaardag niet, toch?

Na de wedstrijd zongen de supporters uit volle borst met Nacho Ferri in de tribune. Hij werd gevierd voor zijn twee doelpunten én voor zijn verjaardag. Een prachtige zaterdagavond voor de Spanjaard.

Die schonk zichzelf tijdens de wedstrijd dus al twee cadeautjes en dat had hij achteraf zelf ook door. "Twee keer scoren op je verjaardag, dat is natuurlijk heel mooi."

En het leverde ook nog eens drie punten op, wat voor Nacho Ferri zelf het mooiste van de avond was. "Het is ook een bedanking naar de coach toe voor het vertrouwen in deze wedstrijd."

Geen feestje voor Ferri

"Ik heb genoten van het mogen zingen met de supporters. Zij zijn fantastisch", beseft de Spaanse aanvaller. Waarop hij feestend de verjaardagsnacht kon intrekken? Neen, allerminst.

"Ik ben geen man voor feestjes. Ik ga mijn verjaardag dan ook in intieme kring vieren. Misschien een etentje met mijn vriendin, die ook in België is momenteel. Ik blijf een profvoetballer en wil niet te laat opblijven."