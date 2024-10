Van zeer duidelijk spandoek tot heldenzang: de opmerkelijke ommekeer in minder dan 90 minuten bij KV Kortrijk

Hoe snel kan het verkeren in het voetbal? Heel snel. Voor de wedstrijd kwamen de supporters van KV Kortrijk nog met een spandoek "Freyr out", na de match zongen ze hem toe. En ook een doelmannenkwestie kwam naar boven en werd ferm in de kiem gesmoord.

Vorig seizoen was de IJslandse coach Freyr Alexandersson nog dé held van De Veekaa. De supporters van KV Kortrijk droegen hem op handen, maar de voorbije weken was dat door een 2 op 15 toch wat anders geworden. Voor de match kwamen ze met een spandoek "Freyr out". Na enkele minuten in de wedstrijd riepen ze vervolgens om Hein Vanhaezebrouck als hun ideale coach, na de 0-1 moest ook doelman Gunnarsson het (opnieuw) ontgelden en werd geroepen om Tom Vandenberghe, de doelman die geen kansen meer krijgt bij Kortrijk. 😍🤩🔥#KVKGNK #KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/CufbH21O7a — KV Kortrijk (@kvkofficieel) October 5, 2024 De spelers knokten voor hun coach, dat moet gezegd. Twee doelpunten van Nacho Ferri later sloeg de sfeer echter helemaal om en tegen het einde van de wedstrijd werden zowel Alexandersson als Gunnarsson op handen gedragen door de supporters. Het verkeerde snel voor Kortrijk Het kan dus snel verkeren en dat beseft de IJslandse coach zelf ook: "Hoe mijn spelers karakter toonden: prachtig. Onze thuisbasis geeft ons veel energie. Na de teleurstelling van vorige week is dit een grote opsteker." Om het nadien toch wat filosofisch te bekijken: "Je moet genieten van het afzien in de lastige periodes in het voetbal." KV Kortrijk staat door de overwinning tegen de leider voorlopig twaalfde in het klassement. Na 5min zingen voor Heintje en Vandenberghe, na 90min zingen voor Alexandersson en Gunarsson. Wat voor een kutsupporters hebben wij soms 🫣 #kvkgnk @kvkofficieel — Arne Vossaert (@AVossaert) October 5, 2024