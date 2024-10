Club Brugge moet tevreden zijn met gelijkspel tegen Union, Mignolet vermijdt in slotfase nederlaag

Club Brugge en Union hebben de punten gedeeld in Jan Breydel. De bezoekers kwamen op voorsprong, Mechele redde nog een puntje voor de landskampioen.

Met Club Brugge en Union stonden de landskampioen en de vice-kampioen tegenover elkaar, maar vooraf stonden ze wel pas achtste en tiende in de Jupiler Pro League. Winnen was dus voor beide ploegen noodzakelijk.

Op het veld was het echter een matige wedstrijd, waarin kansen bijzonder schaars waren. Blauw-zwart kreeg na een halfuur dé kans op de 1-0, maar Skoras legde een voorzet van Jashari onbegrijpelijk naast.

Union kwam niet verder dan wat speldenprikjes, een schot van Sadiki hobbelde ver naast. Vanaken kreeg net voor de rust nog een kans op de openingsgoal, maar trapte van dichtbij op Morris.

In de tweede helft was het opnieuw Club met de beste kansen. Jutgla zag zijn lob van de lijn gekeerd door Burgess, na een slechte terugspeelbal van Niang. Maar de landskampioen kreeg het deksel op de neus.

Castro-Montes speelde Ivanovic na 52 minuten aan net voor de zestien, de Kroaat zette Romero in de wind met een hakje en knalde de bal overhoeks binnen. Club Brugge moest net als tegen Charleroi achtervolgen.

Mechele redt een puntje voor Club Brugge

Veel uitgespeelde kansen creëren lukte moeilijk voor Club, maar tien minuten voor tijd lukte het toch. Jashari sneed een corner perfect aan, Mechele stond op de goede plek bij de eerste paal om binnen te buffelen.

Daarna werd de wedstrijd steeds bitsiger, met gele kaarten over en weer. Ivanovic had de 1-2 nog aan de voet, maar Mignolet hield de Kroaat van een tweede goal met een uitstekende redding.

Dat deed de doelman van Club nog eens met een schot van Terho. Maar het bleef 1-1 in Jan Breydel en daar schieten beide ploegen weinig mee op. Club is nu vijfde op zeven punten van leider Racing Genk, Union heeft een puntje minder en is tiende.