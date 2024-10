Reactie Europees voetbal als excuus? Brandon Mechele en Nicky Hayen zijn heel duidelijk

In de Champions League won Club Brugge op bezoek bij Sturm Graz, maar enkele dagen later liet het tegen Union alweer punten liggen. Het Europees voetbal is echter geen excuus zijn bij blauw-zwart.

Na een slechte start met 1 op 9 pakte Club Brugge uit met een 12 op 12, maar in de laatste drie wedstrijden kon de landskampioen weer niet winnen. Het verloor van KAA Gent en speelde gelijk tegen Charleroi en KAA Gent. Club pakte daardoor maar 15 op 30 en kon na zijn twee Europese wedstrijden tegen Borussia Dortmund en Sturm Graz telkens niet winnen. Speelde tegen Union de vermoeidheid van de wedstrijd woensdag nog mee? Europees voetbal geen excuus voor Mechele en Hayen Brandon Mechele wees dat alleszins af. "Union moest deze week ook Europees spelen, dus dat is geen excuus. We moeten de knop kunnen omdraaien na zo'n Europese wedstrijd. Wie moe is, moet dat op voorhand zeggen." Ook coach Nicky Hayen vindt vermoeidheid geen excuus. "Dat is zeker iets wat nu nog niet speelt. Wij moeten elke dag top zijn, dat moet je voor jezelf kunnen opbrengen, zowel tijdens de week als in het weekend." Na de interlandbreak moet Club Brugge op 19 oktober op bezoek bij Westerlo, daarna speelt het in de Champions League tegen AC Milan op 22 oktober. Op 27 oktober ontvangt blauw-zwart dan Anderlecht voor een nieuwe topper.