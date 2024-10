Peter Vandenbempt ziet dat Belgische topclub het moeilijk heeft: "De realiteit is toch dat er niet te veel excuses meer zijn"

Club Brugge gaat de interlandbreak in met 15 op 30. Niet voldoende voor een ploeg met zo veel kwaliteiten, dat weet ook Nicky Hayen.

Club Brugge staat na 10 speeldagen op de vijfde plaats van het klassement, met 15 op 30. Toch zou het beter moeten voor een club waar zo veel kwaliteit rondloopt. Ook Peter Vandenbempt merkt dit op.

"Wat Hayen zei: 15 op 30 na 10 speeldagen is gewoon te weinig voor Club Brugge. De realiteit is toch dat er niet te veel excuses meer zijn. We zijn 10 speeldagen ver, dan moet er stilaan een constante zitten in het niveau van de individuele en collectieve prestaties", begint hij volgens Sporza.

Blauw-zwart pakte 2 op 9 in de laatste drie wedstrijden. Tegen KAA Gent werd er verloren en tegen Charleroi en Union SG volgde een gelijkspel. Daar komt dan nog eens bij dat doelman Simon Mignolet met enkele geweldige saves moest uitpakken om Club te redden.

"Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Simon Mignolet keer op keer moet voorkomen dat het onbehaaglijke gevoel dat er nu zeker is bij Club Brugge, omslaat in een echte crisis", gaat Vandenbempt verder.

Nicky Hayen staat nog niet ter discussie bij Club, maar er wordt wel verwacht dat na de interlandbreak punten worden gepakt op Westerlo. Nadien volgen nog wedstrijden tegen AC Milan en Anderlecht.

"Je kan zeggen dat Club vorige week kansen had om te winnen tegen Charleroi en Union. Daar ben ik het mee eens. Maar zonder die paar straffe saves had het ook 0 op 6 kunnen zijn. En ik hoef je niet te vertellen hoe de situatie dan geweest zou zijn", besluit Vandenbempt.