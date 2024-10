Gemengde gevoelens bij Union na gelijkspel tegen Club Brugge: "Dat was zeker niet het idee"

Opnieuw een gelijkspel voor Union, al het vijfde op tien wedstrijden. Al waren er ook gemengde gevoelens omdat het een zege nog uit handen gaf tegen Club Brugge.

Union kwam na zo'n vijf minuten in de tweede helft op voorsprong tegen Club Brugge dankzij een klasseflits van Ivanovic. En overwinning over streep trekken lukte niet, want tien minuten voor tijd scoorde Mechele de gelijkmaker.

Charles Vanhoutte bleef dan ook achter met gemengde gevoelens. "Een gelijkspel op Club Brugge is niet slecht, maar ik ben toch een beetje ontgoocheld. Zeker omdat we op voorsprong kwamen. Het is jammer dat we dat doelpunt nog incasseerden."

Sadiki ziet het goedkomen met Union

Union moest vooral aan verdedigen denken, maar dat was volgens middenvelder Noah Sadiki vooraf niet het plan. "Het idee was niet om hier afwachtend te komen spelen, maar het wordt hier wel altijd moeilijk."

Toch vond Sadiki dat een gelijkspel de juiste uitslag was. Union pakt zo wel 14 op 30 en staat na een derde van de reguliere competitie op de tiende plaats. Volgens Sadiki moest het beste nog komen van Union dit seizoen.

"Er is zeker genoeg kwaliteit in dit team, maar we zijn ook nog aan het groeien. De overwinningen zullen wel komen." In de Belgische competitie kon Union nog maar drie keer winnen en speelde het al vijf keer gelijk."