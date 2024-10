De Jupiler Pro League is een sensatie rijker: "Waar blijven ze hen toch vinden? Dit wordt weer een topper"

Union SG heeft een scoreprobleem, dat horen we nu al een heel seizoen lang. Wel, de opvolger van Boniface en Amoura staat klaar hoor. Geef Franjo Ivanovic nog een paar weken de tijd om te wennen en dat wordt een topper.

Vorige week kwamen we een bezorgde VIP-klant van Union SG tegen. "Het gaat dit seizoen niks worden. We hebben geen deftige spitsen", klonk het. Wel, toen al konden we hem gerust stellen. "Die Franjo Ivanovic, daar ga je nog van verschieten", antwoordden we.

Zondagavond een Whatsappje van diezelfde man: "Je had gelijk!" Ivanovic had net een goal à la Dennis Bergkamp gescoord: voorbij de verdediger tikken met rechts, eromheen lopen en scoren met links. En 't was tegen Club Brugge, niet tegen Beerschot ofzo. Als je er zo eentje in de Champions League maakt, gaat het de wereld rond.

Ivanovic is nog niet die constante leverancier van doelpunten, maar als we zijn spel zo bekijken, gaat dat niet lang duren. Hij heeft er nu twee in vijf matchen, maar de 21-jarige Kroaat is weer een ontdekking van jewelste van Union. Waar blijven ze ze toch halen?

Te goed voor België

De jeugdinternational blinkt niet echt uit in snelheid of grootte, maar is heel sterk, technisch bovengemiddeld en heeft een vista die maar weinigen in de JPL bezitten. Die 'touch of genius', zoals hij zondag demonstreerde.

Zijn ploegmaats hadden het trouwens al langer door. Vanaf dag één zag doelman en kapitein Anthony Moris wat voor vlees hij in de kuip heeft. "Fysiek, tactiek, techniek... Ik heb die Balkan-mentaliteit altijd geapprecieerd. Hij is hongerig, dodelijk", aldus Moris. "Hij brengt energie, op en naast het veld. De Belgische competitie kan er maar beter van genieten, want als hij zo door doet wordt het moeilijk hem te houden.”

U denkt misschien dat we aan het overdrijven zijn, maar na vijf matchen zijn er al andere Belgische topclubs die hem in de gaten houden. En ook buitenlandse clubs hebben hem al opgemerkt. Er zitten in het Dudenpark elke match een hoop scouts sinds ze door hebben dat de Brusselaars er telkens in slagen onbekend talent op te pikken.

Goalgetter

Binnenlandse clubs mogen het straks waarschijnlijk al vergeten. Union betaalde 4 miljoen euro voor hem aan HNK Rijeka en hij moet de volgende worden die voor een veelvoud verkocht wordt. En eigenlijk was het niet zo'n grote opdracht om hem te vinden.

Hij scoorde ook bij de jeugd van Augsburg aan de lopende band. Bij Rijeka was hij in zijn eerste twee seizoenen profvoetbal niet altijd basisspeler, maar slaagde hij er toch in 16 keer te scoren in een dikke 3000 minuten speeltijd. Da's een goal om de twee matchen. Niet slecht voor iemand die toen nog geen 20 was.

Zoals Anthony Moris zei: geniet ervan, want 't is weer eentje die we niet langer dan een seizoen in België gaan bewonderen...