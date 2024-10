Nicky Hayen alweer onder druk, supporters en bestuur zijn ook weeral geduld aan het verliezen

Club Brugge-coach Nicky Hayen staat opnieuw zwaar onder druk na het gelijkspel tegen Union en het matige totaal van 15 op 30 punten in de competitie.

Intern werd de druk al flink opgevoerd in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Sturm Graz. Het was duidelijk: Club moest winnen om de gemoederen in de bestuurskamer te bedaren. Ook zondag tegen Union was de druk immens.

Na een eerdere één op zes in de competitie telde eigenlijk maar één ding: de drie punten. Maar die overwinning bleef uit. Uiteindelijk redde Mechele met een laat doelpunt uit een stilstaande fase nog een punt, wat de teleurstelling enkel vergrootte.

Na deze tegenvallende resultaten zal het bestuur naar wekelijkse gewoonte weer samenzitten met Hayen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze gesprekken in een optimistische sfeer zullen verlopen.

Het gelijkspel tegen Union was een nieuwe domper voor Club, dat deze wedstrijd had moeten winnen om het tij te keren. De druk neemt zienderogen toe, want de verwachtingen zijn hoog en het geduld begint op te raken. De vraag rijst nu hoe lang Hayen nog de steun van het bestuur kan behouden, zeker als de resultaten niet snel verbeteren.

Toch zijn er twee lichtpuntjes waar Hayen zich aan kan optrekken: de spelersgroep lijkt nog steeds achter hem te staan, en ook de fans blijven hem voorlopig steunen. Voor aanvang van de match tegen Union weerklonk zijn naam nog luid door het stadion. De komende weken zullen echter enorm belangrijk worden.