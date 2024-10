Nicky Hayen niet tevreden met de prestatie van Club Brugge en zegt wat er allemaal fout liep

Club Brugge is er ook tegen Union niet geslaagd om te winnen in de Belgische competitie. De landskampioen blijft zo achter met 15 op 30.

Club Brugge heeft het goede gevoel na de overwinning in de Champions League tegen Sturm Graz niet kunnen doortrekken. Het kwam op achterstand tegen Union in het begin van de tweede helft, Mechele scoorde tien minuten voor tijd de gelijkmaker.

Trainer Nicky Hayen was niet tevreden met het spel van zijn ploeg. "We starten goed, met goede balcirculatie. Maar daarna zakte ons tempo en speelden we te veel in hun pressing. We wisselden niet genoeg van flank."

Hayen niet tevreden over spel van Club Brugge

"We proberen altijd in één tijd te spelen, maar nu hadden we twee of drie seconden nodig. Daardoor kon Union zich opnieuw organiseren. Hun eerste schot binnen de palen gaat dan ook binnen en moeten we de bakens verzetten."

Dat lukte dus dankzij de gelijkmaker van Mechele. "In de laatste tien minuten spelen we dan wél met druk vooruit. Ook al vond ik dat we de bal nog te veel achteruit speelden in plaats van de linies te breken."

Met 2 op 9 in de laatste drie wedstrijden en 15 op 30 in totaal staat Club Brugge nu vijfde. "Dat is gewoon niet voldoende voor Club Brugge, daar moet je eerlijk in zijn. Het spel moet beter, spelers moeten hun niveau naar omhoog trekken. Daar moeten we elke dag aan blijven werken."