Simon Mignolet over 15 op 30 van Club Brugge: "Dat is het verhaal van het hele seizoen"

Club Brugge heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Belgische competitie. Tegen Union speelde blauw-zwart gelijk, dankzij een late gelijkmaker van Mechele.

Na een halfuur kon Club Brugge op voorsprong komen, maar Skoras miste van dichtbij een grote kans. In het begin van de tweede helft kreeg blauw-zwart het deksel op de neus, met een goal van Ivanovic.

"In de tweede helft kom je snel op achterstand en dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt", stelde Simon Mignolet achteraf. "Gelukkig scoren we op een stilstaande fase", verwees Mignolet naar de gelijkmaker op corner van Mechele.

Mignolet over 15 op 30 van Club Brugge

Club had een stilstaande fase nodig om te scoren, want uitgespeelde kansen waren er niet echt. "Je ziet wel dat zij het spel proberen te vertragen door fouten te maken en wat op de grond te liggen, wat normaal is en hun volste recht is. Wij hebben het nodig van ons snel voetbal."

Club Brugge heeft na tien speeldagen de helft van de punten met 15 op 30. "Natuurlijk is dat te weinig en willen we meer, maar die wedstrijden moeten individueel in hun context geplaatst worden. In de laatste twee wedstrijden komen we terug uit een uitzichtloze situatie."

"Met de overwinning tegen Sturm Graz is niet zeker alles negatief. Qua prestaties en hoe we spelen, is het zeker niet slecht. Maar het verhaal van dit seizoen is dat we efficiënter moeten zijn in beide strafschopgebieden."