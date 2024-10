Anderlecht maakt kansloos Standard in eerste helft al af: vertrouwen is duidelijk terug dankzij David Hubert, 19-jarige blinkt uit

Anderlecht heeft zich weer in de top zes gehesen na een eigenlijk vrij makkelijke zege tegen aartsrivaal Standard. De Rouches gaven Anderlecht bijna een vrijgeleide, maar bij paars-wit was er ook weeral wat meer beterschap te zien. Quid David Hubert?

En wat gaan we ermee doen Jesper Fredberg? Anderlecht won overtuigend de Clasico in eigen huis tegen een bijzonder zwak Standard. David Hubert kan blijkbaar elke hindernis overbruggen die op zijn pad komt. Hij moest het tegen de Rouches doen zonder een zieke Dendoncker en een niet helemaal herstelde Edozie.

Kanonschot Dolberg, Epolo vangt vliegen

Hubert paste zijn opstelling aan naar een 4-4-1-1 met Verschaeren en Degreef op de flanken. Hij durft het dus ook aan om een 19-jarig jeugdtalent de voorkeur te geven op de topschutter van vorig seizoen, Anders Dreyer. Op het 'patattenveld' van het Lotto Park was Anderlecht duidelijk de betere ploeg, zonder grote kansen af te dwingen.

Het had genoeg aan een stilstaande fase en een heerlijke individuele actie om het verschil te maken. Maar telkens met wat hulp van Standard. Toen Leoni een hoekschop kort nam tot bij Verschaeren bleek die tot zijn eigen verbazing helemaal alleen in de box te staan.

© photonews

De nummer 10 had zijn kopper voor het uitkiezen en nam dan maar Simic. De eveneens 19-jarige Serviër kopte naar het hoekje, maar doelman Epolo had daar beter kunnen doen, menen we. Net als bij de - schitterende - trap van Dolberg van buiten de zestien waar hij maar half bij zat. Maar goed, 2-0 bij de rust en Standard kon daar amper iets tegenover zetten.

Degreef maakt indruk

De beste aanpassing die Hubert maakte, is volgens ons om het veld breed te maken. Met Dreyer maak je het veld kleiner. Met Degreef heb je iemand die op de flank blijft en zo ruimte maakt voor de andere aanvallers. De Neerpede-boy is een toekomstige chouchou van het Park, geloof ons vrij. Zoveel flair en panache.

Maar dé uitblinker was toch wel Mario Stroeykens. Als tweede spits voelt die zich heel goed in zijn vel. Hij voetbalde als een echte patron en verdeelde het spel. Hij heeft het hele gamma van een moderne voetballer in zijn nog steeds maar 20-jarige lichaam.

Moet Anderlecht nu op deze weg voortgaan en David Hubert aanhouden? Het is een moeilijke vraag voor Jesper Fredberg en co ook. Kunnen ze het permitteren om bij een mindere periode het vertrouwen in hem te houden? Als het antwoord daarop 'ja' is, lijkt niets in de weg te staan om de 'interim' voor zijn jobtitel weg te halen.

En Standard? Dat wordt een heel seizoen worstelen en wroeten. De top zes, dat mogen ze vergeten. Het zal knokken worden voor elk puntje met deze kern. In de slotfase duwde invaller Dreyer het mes nog wat dieper in de wonde door de 3-0 eenvoudig te scoren na een lange bal op vrije trap. Daar word je als coach niet echt blij van.