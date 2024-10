Dolberg heeft heel grote verwachtingen voor speler die hem verloste: "Hij is speciaal, nog nooit met zo'n type gespeeld"

Er is maar één spits in België die zo'n 'banger' scoort en zich dan stoïcijns omdraait zonder enige emotie te tonen... Kasper Dolberg. De net 27-jarige Deen is een vreemde, maar ook een fantastische voetballer. En dat wordt onder David Hubert meer in de verf gezet.

Alhoewel ze een goede band hadden en landgenoten zijn, vermoeden we dat Dolberg niet al te veel in de put zit door het ontslag van Brian Riemer. De nummer 9 van Anderlecht speelde onder zijn Deense coach op een eiland. Geen aansluiting, lange ballen waar hij niks mee kon aanvangen, amper kansen...

Mario heeft enorme kwaliteiten en hij groeit alleen maar

David Hubert zag de noden van de spits, die technisch misschien wel de beste is die er in België rondloopt. Maar hij moet de bal over de grond krijgen. Luchtduels, dat is niks voor hem. Combineren, diep lopen, afhaken en voor de goal verschijnen, dat is zijn spel.

En daarvoor heeft hij van Hubert nu het perfecte maatje gekregen. Wie goed heeft opgelet tegen Standard zag dat David Hubert de 4-3-3 die van bovenaf werd opgelegd voorzichtig overboord heeft gesmeten. Hij speelde eigenlijk in een 4-4-2, met Mario Stroeykens in steun van Dolberg.

Die twee hebben in een mum van tijd een connectie ontwikkeld. "Ook met Yari, maar Mario is gewoon speciaal", zei Dolberg over het 20-jarige Neerpede-product. "(denkt na) Nee, ik denk niet dat ik al ooit met zo'n type heb samengespeeld. Mario voelt me ook goed aan en we kunnen combineren. Ik zag het vorig seizoen al: Mario heeft enorme kwaliteiten en hij groeit alleen maar."

Dolberg is bevrijd en dan doet hij dingen zoals zondag: panna en met 118 kilometer per uur Epolo fusilleren. "Mario gaf me de bal, ik zag mijn tegenstander komen, speelde hem door de benen en vond dat het moment daar was om te schieten", legde Dolberg uit alsof hij net naar de winkel was geweest om een brood te halen.

Verjaardagsfeestje? Mijn tweeling is ook jarig hé

Zijn laatste goal dateerde al van 10 augustus, tegen OH Leuven, toen hij ook scoorde op assist van... Stroeykens. "Die goals zijn toch belangrijk voor mij ja", knikte hij. "Ik heb nu meer goeie voetballers dicht bij mij en dat geeft vertrouwen. Ik weet dat ik de bal zal krijgen."

Dolberg werd gisteren 27, maar een feestje was er 's avonds niet meer voorzien. "Mijn tweeling is ook jarig hé", zei hij met een knipoog. "Alle aandacht gaat naar hen." Inderdaad, een jaar geleden werden zijn kinderen op dezelfde dag als hij geboren. Toen wou hij absoluut spelen tegen KV Mechelen zonder geslapen te hebben en... scoorde hij. Speciale dag.

Dolberg is ook een fan van de spelstijl van David Hubert. Het zal allemaal meespelen in de beslissing van het bestuur deze week om wel of niet door te gaan met de 'ad interim'. Een trainer die de beste speler in je kern laat renderen... Da's misschien toch wel het overwegen waard.