Had Standard een penalty verdiend tegen Anderlecht? Jonathan Lardot komt met zeer duidelijk antwoord

Afgelopen weekend was er erg weinig discussie over beslissingen van de VAR of scheidsrechters. Een zeer goed teken. Toch was er één fase waar discussie over kon ontstaan.

Tijdens de Clasico tussen Anderlecht en Standard riepen ze bij de bezoekers om een strafschop rond minuut 28. Zanka tikte Dennis Eckert Ayensa even aan rond de heup. Er werd geen strafschop gegeven door de scheidsrechter. Ook de VAR zag er geen graten in en dus ging het spel verder. Kort nadien maakte Dolberg er nog 2-0 van. Volgens Jonathan Lardot heeft de wedstrijdleiding hier een goede beslissing genomen. "Absoluut. Ik vond er zelf ook zeer weinig aan. En ook: wie zoekt het contact?", begint hij bij Under Review. "Het is de aanvaller die langs achteren komt en hij zoekt het contact. Hij kan de bal ook niet spelen. Ik ben zeer blij dat Lothar geen strafschop heeft gefloten", besluit Lardot. Uiteindelijk won Anderlecht de wedstrijd nog met 3-0. Ook de Standard-spelers wisten achteraf dat het niet voldoende was. Jonathan Lardot shares his perspective on the non-awarded penalty during #ANDSTA pic.twitter.com/xoxtv7pzP1 — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) October 7, 2024