Moet David Hubert coach blijven bij Anderlecht? Peter Vandenbempt komt met goede raad voor paars-wit

Anderlecht zal snel een beslissing moeten nemen over de toekomst van David Hubert. De interim-coach heeft zich al populair gemaakt bij het publiek en doet het niet slecht, al was het plan wel om een nieuwe vaste coach te gaan halen.

Anderlecht besloot na de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk om Brian Riemer te ontslaan. David Hubert nam meteen over als interim-coach.

Hij doet het zeker niet slecht: in de Europa League pakte hij al 6 op 6 terwijl paars-wit onder hem ook nog niet verloor in de competitie. Afgelopen weekend werd er met 3-0 tegen Standard gewonnen.

Peter Vandenbempt ziet dat het succes van Hubert een lastige situatie heeft gecreëerd. "Moet David Hubert nu coach blijven? Dat is de vraag van 1 miljoen, en ik ben blij dat ik ze niet zelf moet beantwoorden. Het is heel delicaat", begint hij volgens Sporza.

"Het moeilijke is dat het bestuur een beslissing moet nemen los van de positieve emoties van het moment. Zijn naam wordt gescandeerd in het stadion, iedereen zegt dat hij het geweldig doet."

"Als het geen trainer is van wie iedereen zegt: "Hola". Ik zeg maar iets: "Dick Advocaat, miljaar". Dan kan je misschien beter gewoon voortwerken met David Hubert, los van de roep van het volk die je als beleidsbepaler toch moet negeren", geeft Vandenbempt raad aan Anderlecht.

"Dat snel tevreden zijn van pers en publiek gaat natuurlijk gauw weer overgaan de komende weken. Als Hubert bevestigd zou worden als T1, begint er voor hem een nieuwe realiteit. Het is aan de trainer en zijn bazen om uit te maken of hij op dit moment daarvoor de meest aangewezen man is", heeft hij nog te zeggen.