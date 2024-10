Eindelijk nog eens zeer goed nieuws voor Standard

Eindelijk nog eens goed nieuws voor Standard: op maandag werd een kapitaalsverhoging van 25 miljoen euro doorgevoerd.

De situatie blijft even vaag bij Standard dat betrokken is bij uiterst complexe administratieve en juridische zaken. We noemen bijvoorbeeld het geval van 777 SDL, dat zich in een virtuele faillissementssituatie bevindt.

De club kampt dus nog steeds met problemen. Ook rond haar relaties met de voormalige voorzitter en eigenaar Bruno Venanzi en 777 Partners.

Maar nu kreeg Standard eindelijk nog eens goed nieuws te horen. Volgens La Dernière Heure en RTBF, zou er een akkoord zijn bereikt met Venanzi.

Als gevolg hiervan kon een kapitaalsverhoging van 25 miljoen euro worden doorgevoerd door de nieuwe eigenaar van de Luikse club, A-Cap (financiële tak van 777 SDL).

Deze kapitaalsverhoging heeft deels bijgedragen aan het aflossen van de schuld van Standard, een essentiële voorwaarde voor de goedkeuring van de Licentiecommissie.