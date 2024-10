Zomerse aanwinst van Standard doet al ferme belofte aan de supporters na nederlaag tegen Anderlecht

Dennis Eckert Ayensa heeft zondag geprobeerd de scheve situatie om te keren in het Lotto Park. Tevergeefs. De Duitse aanvaller, die veel inzet toonde, bleef echter positief over de komende weken van Standard.

Standard gaf nooit het gevoel de wapens te hebben om Anderlecht te evenaren, afgelopen zondag. Snel op achterstand, probeerden de Rouches de scheve situatie om te draaien, maar uiteindelijk maakten ze Colin Coosemans het maar weinig moeilijk. Dennis Eckert Ayensa merkte dit ook op na de wedstrijd.

"Eerst en vooral denk ik dat we goed in de wedstrijd zaten, we hadden ons plan. Echter, we incasseerden het eerste doelpunt te gemakkelijk en het was moeilijk om duidelijke kansen te creëren. Het plan werkte goed, er was beweging aan de zijkanten, maar we moeten duidelijker zijn in de laatste fase."

Dennis Eckert Ayensa positief over de toekomst van Standard

"Ik ben echter trots op ons jonge team, ik weet hoe hard iedereen werkt. Het is een moeilijke dag voor de Standard-fans, ik verzeker hen dat we ons best hebben gedaan en sterker zullen terugkomen. Ik weet dat we met 3-0 hebben verloren, maar ik denk niet dat dit de wedstrijd weerspiegelt, we hadden onze kansen. We moeten doorgaan, ik zie kwaliteit in dit team. De kansen, doelpunten en punten zullen komen, daar ben ik 100% zeker van als ik zie hoe we trainen."

Toch was er hoop bij de Standard-fans, die niet naar het Lotto Park konden reizen. Anderlecht had donderdag gespeeld, hun supporters gingen tegen elkaar in, en alles leek klaar voor een verrassing van de Rouches, maar die kwam er nooit.

"Ik beloof de supporters dat we veel goede momenten zullen beleven en dat de terugmatch op Sclessin tegen Anderlecht volledig anders zal zijn. Ze scoren uit een corner en met een schot van afstand, het is niet alsof het twee prachtig uitgevoerde acties waren. Het zijn twee directe passes naar de aanvaller gevolgd door een schot", vervolgde Dennis Eckert Ayensa, die positief en aanmoedigend was.

"We hebben een van de beste verdedigingen van de laatste drie maanden en moeten ons nu richten op de aanval. Door dat te doen, laten we soms meer ruimte achter en worden we gestraft, maar we moeten doorgaan. We zullen na de interlandbreak terugkomen en moeten die balans vinden tussen verdediging en aanval. En als we kijken naar het aantal geselecteerde spelers (Epolo, Fossey, O'Neill, Price, Sahabo, Badamosi, Zeqiri), bewijst dat deze ploeg kwaliteiten heeft."

"Op een dag zal het kwartje aan de andere kant vallen en zullen we mooie doelpunten en goede momenten hebben. Ik hou ervan om hier te zijn, ik kan aanvallende acties creëren, passes in de ruimte geven voor de aanvallers. Ik ben zeer gemotiveerd om het tij te keren, het team te helpen en Standard terug te brengen waar het thuishoort", besloot de Duitse aanvaller, die aan het einde van de wedstrijd met een kopbal van dichtbij bijna zijn eerste doelpunt voor de Rouches had kunnen maken.