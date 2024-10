Ivan Leko absoluut niet blij met de druk die ook van binnen Standard gezet wordt: "We moesten sexyer zijn... Dit krijg je"

Ivan Leko is niet de man om een blad voor de mond te nemen. De Kroaat is na de 4 op 15 en de nederlaag in de Clasico het wel wat beu dat iedereen zich bemoeit met hoe hij Standard wil laten spelen.

Nee, dat heeft Leko niet met zoveel woorden gezegd, maar dat kon je er wel uit opmaken. En insiders weten ook dat hij het niet leuk vindt dat hij een bepaalde manier van spelen wordt opgedrongen. Niet enkel na de kritiek in de pers over de verdedigende aanpak, maar ook binnen de club krijgt hij druk op gelegd.

Zo was het opvallend dat meer aanvallende Isaac Price aan de aftrap stond, terwijl iedereen weet dat hij Léandre Kuavita als extra buffer voor de verdediging prefereert. Maar Price heeft een veel hogere marktwaarde en kan nog wat geld in het laatje brengen. Eén plus één is...

Leko was achteraf niet blij. "We begonnen goed, maar maakten vervolgens individuele fouten. We zijn het seizoen begonnen met moeite om kansen te creëren. Het was niet bepaald mooi om te zien en we willen nu ons spel verbeteren. De realiteit is dat we het team aan het ontwikkelen zijn", gaf hij mee.

Dat het 3-0 werd vond Leko wel overdreven, maar veel kans gaf hij zijn eigen team toch niet. "Wij hebben dit laten gebeuren. In juni was er nog veel schrik voor de toekomst van de club en werd er zelfs gesproken over degradatie. Daarna hebben we in het begin wat resultaten gepakt."

"Maar we lieten de druk van binnen- en buitenaf meespelen. We moesten sexyer zijn en dan krijg je dit. Het is heel pijnlijk wat hier vandaag gebeurd is. Moeten we dan terug naar ons oude systeem? Dat weet ik niet, maar op basis van de statistieken hadden we van Westerlo en Anderlecht moeten winnen."