Kan David Hubert aanblijven bij Anderlecht? Sterkhouder van paars-wit deelt zijn mening

Anderlecht heeft zondag met 3-0 gewonnen van Standard. Het werk van de interim-coach David Hubert oogst lof.

Na de overwinning op Real Sociedad in de Europa League heeft Anderlecht verdiend de Clasico gewonnen in het Lotto Park. Het werd 3-0 na doelpunten van Simic, Dolberg en Dreyer.

Twee opeenvolgende overwinningen die Anderlecht goed doen, aangezien de club nog altijd aan het aanpassen is sinds het vertrek van Brian Riemer. Anderlecht-doelman Colin Coosemans was bijzonder gelukkig na afloop.

"Een wedstrijd tegen Standard heeft altijd een extra dimensie. Als je met 3-0 wint, kun je erg blij zijn met het resultaat, maar ook met de wedstrijd zelf", zei hij volgens Sporza.

"De efficiëntie maakte het verschil, want in de eerste helft was de wedstrijd redelijk in balans. Daarna bleven we geconcentreerd", gaat de doelman verder.

Coosemans sprak daarna over David Hubert, die goed werk levert als interim-hoofdcoach. "Of David Hubert van mij mag aanblijven? Hij doet het goed, is een goede communicator en is tactisch sterk. Maar het is niet aan mij om beslissingen te nemen. De band tussen coach en spelers is alvast zeker aanwezig."