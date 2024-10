Anderlecht heeft een nieuwe patron en die maakt op en naast het veld indruk: "Ik voel geen druk omdat ik zelf de lat al hoger had gelegd"

De voorbije matchen stak er telkens iemand bovenuit bij Anderlecht. En dat was niet Kasper Dolberg of Yari Verschaeren, maar wel Mario Stroeykens. Jesper Fredberg zei het voor het seizoen al: dit moet zijn jaar worden. En of Super Mario de boodschap begrepen heeft.

De 20-jarige Stroeykens wist dat hij meer druk op zijn schouders zou krijgen. "De verwachtingen van het bestuur hebben me geen extra druk bezorgd, omdat ik zelf de lat al hoger had gelegd", vertelt Stroeykens, een echte Neerpede-boy.

"Een goed seizoen is niet genoeg, je moet vooral bevestigen. Vorig jaar presteerde ik goed, maar met ups en downs. Dit seizoen wil ik constanter zijn."

De laatste weken is "Super Mario" bijzonder constant, mede omdat hij beter tot zijn recht komt in een meer aanvallende rol. "Ik geniet echt van mijn positie achter Dolberg", geeft hij toe. "Het zorgt ervoor dat ik minder energie verspil in de verdediging en frisser blijf om het spel te maken en beslissende acties te ondernemen. Fysiek voel ik me ook steeds sterker. Het spelen van opeenvolgende wedstrijden doet me goed, en dat geldt voor het hele team."

Ook tegen Standard was hij in zijn element. "Sommigen zeggen dat we niet ons beste niveau haalden in deze Clasico, maar we speelden zeer geconcentreerd. We hadden niet veel tijd om ons specifiek op Standard voor te bereiden, want we waren vooral gefocust op ons eigen spel. Het vertrouwen was groot na de wedstrijd tegen Real Sociedad en we wisten dat alles goed zou komen als we vanaf het begin goed druk konden zetten."

Stroeykens bloeit ook op onder de leiding van interim-coach David Hubert, met wie hij eerder werkte bij de U23 van Anderlecht. "Ik wist wat hij aan het team kon toevoegen, vooral qua mentaliteit en teamgeest", zegt hij over Hubert. "Of hij de vaste hoofdcoach moet blijven? Daar zijn genoeg mensen binnen de club om die beslissing te nemen. Het is niet mijn rol om dat te bepalen."

Voor Stroeykens is het belangrijkste dat hij zijn spel blijft ontwikkelen en zijn rol als sleutelspeler voor Anderlecht verder uitbouwt. "Het gaat niet alleen om één goed seizoen, het gaat om het bevestigen van je waarde en constant presteren", besluit hij vastberaden.