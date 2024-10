Bakayoko heeft deze zomer "geen verkeerde keuze" gemaakt: "Deze club was gewoon niet de juiste voor hem"

Johan Bakayoko is deze zomer bij PSV Eindhoven gebleven. Zijn technisch directeur, Frank Arnesen, heeft de redenen voor deze keuze uitgelegd.

Er is de afgelopen maanden veel gesproken over een transfer van Johan Bakayoko, die een uitstekend seizoen heeft gehad bij PSV Eindhoven. Maar uiteindelijk is de Belgische vleugelspeler in Nederland gebleven, terwijl er werd gesproken over waanzinnige bedragen.

Frank Arnesen, technisch directeur van PSV, heeft wat relativering gebracht rond deze geruchten. Volgens hem lagen er niet echt concrete aanbiedingen op tafel. "Er waren niet echt clubs die bereid waren zulke bedragen neer te leggen," zegt de voormalige sportief directeur van RSC Anderlecht.

De enige echte mogelijke uitgang was Saoedi-Arabië, dat inderdaad een gigantisch bod had gedaan. Maar daar heeft Bakayoko zelf de deur dichtgedaan. "Ik vind het een goede zaak dat hij niet geïnteresseerd was in die aanbiedingen," verheugt Arnesen zich.

Afgelopen winter kwam er echter een echt bod binnen van PSG. Ook hier weigerde Johan Bakayoko, omdat hij vond dat hij er nog niet klaar voor was. "PSG was niet de juiste club voor hem. Het is goed dat hij niet heeft getekend," aldus Arnesen.

Dit seizoen heeft Johan Bakayoko moeite om zijn niveau te halen, aangezien hij niet meer heeft gescoord sinds augustus en onlangs zelfs zijn basisplaats bij PSV Eindhoven heeft verloren.