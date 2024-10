Nam David Hubert met deze woorden afscheid na de match tegen Standard? Fredberg staat voor héél moeilijke beslissing

Heeft David Hubert zijn laatste match als hoofdcoach van Anderlecht geleid? De vraag blijft voorlopig onbeantwoord, maar de druk op het bestuur is nu immens geworden. De fans scandeerden zijn naam. Als ze nu met een onbekende naam afkomen...

Je voelt aan alles dat David Hubert zelf wel zou willen doorgaan als hoofdcoach, met alle risico's vandien. Als de resultaten niet blijven volgen, weet je dat het verhaal ook snel kan gedaan zijn. Maar we zouden toch niet graag in de schoenen van Jesper Fredberg staan nu.

Die moet straks de beslissing nemen om ofwel een nieuwe coach te halen ofwel door te gaan met Hubert. Voor een grote naam is er geen geld en een onbekende buitenlandse coach gaat met veel scepsis onthaald worden door de achterban. Daarbovenop deed Hubert het heel wat beter dan verwacht en heeft hij de kleedkamer én de fans achter zich.

Hubert reageerde ook zelf op die supporters die zijn naam scandeerden. "Dat is leuk, maar het zijn de spelers die het allemaal uitvoeren. Maar ik zie het wel als een blijk van appreciatie voor het werk dat we met de staf hebben gedaan", aldus de 36-jarige coach, die weeral een heel ontspannen indruk gaf, gepaard met een klare kijk.

Ik weet het echt niet, na deze twee weken volgt er een evaluatie

"Ik denk dat we worstelden in de eerste helft. We konden de achterste lijn van de Rouches niet doorbreken omdat we niet intens genoeg waren en onze runs niet goed genoeg waren. Die 2-0 bij de rust was flatterend. De tweede helft was veel beter", ging hij niet ineens zweven.

Hubert wil gerust de uitdaging aangaan om langer aan te blijven, maar uit zijn uitspraken konden we afleiden dat hij er niet te veel op hoopt. "Die twee laatste weken waren heel intens. Wat ik er wel uit geleerd heb, is dat dit een bevestiging is van dat ik dit graag doe. Dit wil later gaan doen. Ik doe dit met hart en ziel. Ik heb er heel veel energie van gekregen."

Dat klonk alsof hij afscheid nam, maar hij liet de deur nog op een kier. Helemaal uitgesloten is het dus niet dat hij straks nog aan het paars-witte roer staat. "Ik ben geen afscheid aan het nemen", verzekerde hij ons. "Ik weet het echt niet. Er volgt een duidelijke evaluatie, zoals we afgesproken hadden. Vandaag sluit ik die twee weken af. Nu zullen we zien hoe de club ernaar kijkt en hoe ik ernaar kijk. Of ik T2 zou willen worden? We zullen zien wat de juiste stappen zijn", besloot hij.