Opvallend: hoe de directie van Standard zich heeft bemoeid met de keuzes van Ivan Leko voor de Clasico

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard heeft zondag met 3-0 verloren van Anderlecht. Sommige keuzes van Ivan Leko worden bekritiseerd.

Standard kon niet voor een kleine stunt zorgen tijdens de Clasico: Anderlecht opende de score na tien minuten en verdubbelde de voorsprong na een halfuur. Ondanks enkele kansen om terug te komen in de wedstrijd, leken de Luikenaars behoorlijk nerveus.

Voor deze cruciale wedstrijd had Ivan Leko twee wijzigingen doorgevoerd: naast de verwachte terugkeer van David Bates in de verdediging, keerde Isaac Price terug in de basis, terwijl Leandre Kuavita op de bank belandde.

Price gesteund door het management

Een sterke keuze: Kuavita, al sinds zijn 15e bij Standard, was voor het eerst dit seizoen gestart in alle wedstrijden. Price aan de andere kant, was zijn plaats verloren en moest de laatste drie wedstrijden op de bank plaatsnemen.

Volgens Sacha Tavolieri kwam de wijziging niet zomaar. Hij beweert dat het clubbestuur en de Engelsen achter A-Cap intern hebben aangedrongen bij Ivan Leko om Isaac Price boven Leandre Kuavita te verkiezen om zo offensiever te spelen.

Deze zet roept natuurlijk vragen op. Afgezien van deze inmenging in de tactiek van de Kroatische coach, wordt een jeugdspeler op de bank geduwd.