Silvio Proto heeft boodschap voor Epolo en Standard na fikse nederlaag op Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard ging met 3-0 onderuit tegen RSC Anderlecht. Doelman Matthieu Epolo ging niet elke keer vrijuit.

Zonder echt gigantisch te overtuigen won RSC Anderlecht van Standard, op de laatste speeldag voor de interlandbreak. Het werd een 3-0-overwinning voor paarswit in het Lotto Park.

Matthieu Epolo, de jonge doelman van de Rouches, ging bij de tegendoelpunten in de Classico echter in de fout. Als dat niet gebeurd was, kon het een andere wedstrijd geweest zijn.

Silvio Proto is duidelijk welke boodschap de jongeling moet krijgen. “Ik wil hem feliciteren met zijn start in het kampioenschap”, klinkt het in La Capitale.

Al is hij niet de enige keeper in de Jupiler Pro League die dat deed. “Samen met Coosemans is hij de keeper die de meeste punten heeft gepakt voor zijn team sinds het begin van het seizoen.”

De ex-doelman van RSC Anderlecht heeft ook een duidelijke boodschap voor Standard. “Hij zal zich moeten herpakken en het goede werk moeten voortzetten, maar het laatste wat we moeten doen is hem de schuld geven, laat staan Bodarts naam weer op tafel leggen.”