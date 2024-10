Even met de ogen knipperen en het is beslist: KV Mechelen geeft 10 OHL-spelers slaag en rukt op naar top 6

KV Mechelen heeft de in Genk opgelopen kater doorgespoeld en kon wel voor de derde keer op rij juichen Achter de Kazerne. OHL was deze keer het slachtoffer. Wie tussen minuut 12 en minuut 17 even de ogen dichtdeed, had het belangrijkste gemist. Er werden wel nog een paar kersen op de taart gezet.

Beide coaches sleutelden behoorlijk aan hun basiself. Bij OHL kon dat verwacht worden na de 3-0-nederlaag bij Gent. KV Mechelen presteerde vorig weekend wel sterk in Genk. Bij de thuisploeg lagen verscheidene omstandigheden aan de basis van de wijzigingen. Hairemans was één van de spelers die zijn kans kreeg. De middenvelder ging diep bij een uittrap van De Wolf, Ricca ging aan zijn shirt hangen.

Dat de doorgebroken Hairemans de uittrap van De Wolf tegen de achterkant van zijn hoofd kreeg, was voor ref De Cremer geen verzachtende omstandigheid. Rood voor Ricca dus. De Uruguayaan was niet de enige bezoeker die de tegenstander een handje toestak. Ikwuemesi kopte de vrijschop van Hairemans voorbij zijn eigen doelman.

OHL-speler maakt owngoal en wordt vervangen

KVM had dus met een man meer meteen ook de voorsprong beet en het zou daar niet bij blijven. Een Mechelse combinatie via Mrabti en Storm eindigde bij de afgezonderde Schoofs. De aanvoerder schoof de 2-0 binnen. Oscar Garcia moest wel ingrijpen. De Spanjaard haalde de man van de owngoal naar de kant: voetbal kan keihard zijn.

© photonews

Leuven toonde kort voor het halfuur wel een paar tekenen van leven. Op aangeven van Balikwisha kon Maertens afdrukken in de zestien meter. De Wolf stond pal en duwde over. Daarna hing de 3-0 wel opnieuw meer in de lucht dan de 2-1. Lauberbach kende genade en kopte de voorzet van Storm op de paal. De Duitser zag zijn rebound de mist ingaan.

Geduld loont voor KVM-spits Lauberbach

Hij zou op het veld nog zo'n 25 minuten geduld moeten tonen, zonder de rust dus in acht te nemen. Zijn doelpuntje viel wel nog: Lauberbach tikte de voorzet van Storm van dichtbij binnen (3-0). Dat was de doodsteek, maar KVM had nog wat toetjes in petto. Hairemans verlegde het spel, Foulon vond Dahl en de invaller knalde de 4-0 in de korte hoek.

Dat was zelfs niet de slotnoot, want Bafdili plaatste op aangeven van Pflücke mooi de 5-0 in de rechterbovenhoek. Het doelsaldo van Malinwa is in één klap sterk verbeterd, de ploeg van Besnik Hasi rukt zo voorlopig op naar de top 6. Bij Leuven is het een heel ander verhaal. De competitiestart was nog bemoedigend, maar nu blijft het plots achter met een 1 op 12.