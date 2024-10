OHL slikt een extreem pijnlijke 5-0: Oscar Garcia prikt naar journalist, Birger Verstraete doet opvallende uitspraken

Eén fase was zaterdagnamiddag doorslaggevend in het nadeel van OHL. Oscar Garcia en Birger Verstraete wilden zich daar niet helemaal achter verstoppen. Tegelijkertijd werden wel wat opvallende zaken verteld.

De 24-jarige Ikwuemesi kreeg op het veld van KV Mechelen vooraan eens zijn kans en zal zich dat nog lang herinneren. Vlak nadat zijn ploeg met tien man kwam te staan, kopte de Nigeriaan de 1-0 in eigen doel. "Als Geoffry Hairemans tegen mij moet lopen, zal hij die bal nooit raken. Geoff snapt het spelletje en heeft het goed uitgespeeld", zegt Birger Verstraete over de man die de uitsluiting afdwong.

Oscar Garcia moest tactisch wisselen en haalde na 20 minuten ... Ikwuemesi naar de kant. "Hij is ontgoocheld, net zoals alle spelers", zei zijn trainer. Een aanwezige OHL-watcher wierp Garcia wat sarcastisch voor de voeten dat Ikwuemesi toch gescoord had. "Sorry, maar daar kan ik nu niet mee lachen", gaf de Spanjaard op een beleefde manier aan dat hij nog niet klaar was om er grapjes over te maken.

Excuses voor supporters OHL

Het werd uiteindelijk nog een forfaitscore. "Dit is extreem pijnlijk. Ik excuseer me bij de fans. Je weet hoe supporters naar een wedstrijd kijken. Ze kijken naar het scorebord en weten dat hun ploeg met 5-0 verloren heeft. Ik voeg er wel meteen aan toe dat ik fier ben op de spelers voor wat ze gebracht hebben", doet Birger Verstraete enkele opvallende uitspraken.

Langs de ene kant is er fierheid, langs de andere kant zijn er ook verontschuldigingen. "Je kunt ervoor kiezen om in een hoekje te zitten huilen of om weer recht te staan. Dan kies ik altijd voor het tweede. We hebben een klop op onze kop gekregen, maar we kunnen er niets tegen inbrengen. Op het einde van de rit kunnen we niet zeggen dat Mechelen niet verdient om te winnen. Wij verdienen misschien ook niet om met 5-0 te verliezen."

Uitspraak Birger Verstraete klinkt 'raar'

De middenvelder heeft ook lof voor Mechelen, volgens hem een fantastisch goed voetballende ploeg. "Wij kunnen dat voetbal ook brengen, maar niet met tien tegen elf. Ik ben fier op de ploeg die op het veld heeft gestaan en op hoe we tachtig minuten lang met tien man gestreden hebben. Hoe raar dat ook klinkt na een 5-0."

Zijn trainer stuurt ook wel een soortgelijk signaal de wereld in. "Ik wil zeggen dat ik fier ben op mijn spelers", benadrukt Garcia. "Ik ben positief over de toekomst, want we willen mooi voetbal brengen, we zijn geen ploeg die enkel gaat verdedigen. We moeten wel stoppen met zoveel tegendoelpunten te slikken."