De klasseflits tegen Vanaken en dan lang het grote niets: Hasi vertelt over mentale strijd van topaankoop KV Mechelen

Besnik Hasi heeft nog het nodige werk om het maximum te halen uit alle spelers die wel een flits in huis hebben. Die klasseflits heeft Nosa Dahl zeker in zich, dat weet Hans Vanaken nog. Dahl, naar Mechelen gehaald voor 1,2 miljoen euro, heeft ondertussen ook voor het eerst gescoord.

Het zal voor de Noor zeker een opsteker zijn. Nadat zijn fraaie dribbel voorbij Vanaken een punt opleverde op het veld van Club Brugge, kon de 20-jarige nieuwkomer zich niet doorzetten en daalden zijn speelkansen zienderogen. Zijn invalbeurt tegen OHL van vorige zaterdag, gekruid met een rake knal in de korte hoek, is een nieuw teken van leven.

"Ik ben heel blij voor Nosa, die de laatste tijd veel minder heeft gespeeld. Ik wil niet dat die jongen vertrouwen verliest en begint te twijfelen. De club is hem gaan halen en gelooft enorm in hem. Fysiek moet hij nog veel beter worden. Tegen OHL zag je hem na een kwartier alweer puffen. Hij moet het ritme in België nog oppikken", verklaart Hasi waarom Dahl niet vaker aan spelen toekomt.

Besnik Hasi hoopvol over leerproces Dahl

Nochtans gebeurt er wel iets als hij offensief zijn duivels kan ontbinden. "Hij zuigt de ballen naar zich toe, hij maakt acties en heeft heel veel kwaliteiten. Ik denk dat hij bij zijn vorige clubs alleen in balbezit actief moest zijn. Hier moet je constant in beweging zijn. Hij gaat dat wel leren, hij heeft tijd nodig. Ik ben nog altijd heel positief over hem."

Hasi haalt wel zelf aan dat hij vreesde voor een vermindering qua vertrouwen. Wij wilden dus weten of de coach van KV Mechelen begon te voelen dat zijn speler het mentaal lastig kreeg. "Die jongen stelt zich ook vragen. Hij is de topaankoop uit de vorige transferperiode. Hij start met een fantastische actie tegen Club Brugge, begint in de volgende match in de basis en is daarna uit de ploeg verdwenen."

Communicatie tussen speler en trainer KV Mechelen

Dan is de communicatie ook erg belangrijk. "Ik heb een paar keer met hem gesproken. Ik heb hem gezegd dat hij zichzelf niet in vraag moet stellen. Wel moet hij fysiek progressie maken en wennen aan onze manier van spelen. Zijn tijd komt nog. Hij gaat nog heel belangrijk zijn voor deze club. Het positieve is dat we hem ook tijd kunnen geven. Iemand als José Marsa moest er meteen staan."